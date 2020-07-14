Выход из «коронакризиса» обойдется Омску в 152 млн рублей

Деньги город выделит из собственных средств, они пойдут на помощь предприятиям, пострадавшим из-за коронавирусных ограничений. В частности, 134 млн рублей отдадут перевозчикам, 15 млн пустят на поддержку муниципальных учреждений, еще 2.6 млн рублей потратят за закупку средств профилактики.
В дополнение к этому часть бюджетных денег перераспределят, чтобы закупить средства профилактики коронавируса для библиотек и пунктов проведения ЕГЭ.
Поправки в бюджет рассмотрят завтра, 15 июля, на пленарном заседании Омского городского Совета. Предполагается, что доходы бюджета Омска в 2020 году составят 21.8 млрд рублей, а расходы — 23.1 млрд рублей.