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Выход из «коронакризиса» обойдется Омску в 152 млн рублей

Выход из «коронакризиса» обойдется Омску в 152 млн рублей

14 июля 2020, 14:37
Фото: Медиахолдинг1Mi
Власти Омска выделят еще 152 млн рублей на борьбу с последствиями коронавируса в городе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Омска.

Деньги город выделит из собственных средств, они пойдут на помощь предприятиям, пострадавшим из-за коронавирусных ограничений. В частности, 134 млн рублей отдадут перевозчикам, 15 млн пустят на поддержку муниципальных учреждений, еще 2.6 млн рублей потратят за закупку средств профилактики.

В дополнение к этому часть бюджетных денег перераспределят, чтобы закупить средства профилактики коронавируса для библиотек и пунктов проведения ЕГЭ.

Поправки в бюджет рассмотрят завтра, 15 июля, на пленарном заседании Омского городского Совета. Предполагается, что доходы бюджета Омска в 2020 году составят 21.8 млрд рублей, а расходы — 23.1 млрд рублей.

#Новости#Деньги#Администрация#Коронавирус COVID-19#Город
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