Встреча с фонарными столбом обернулась для омича попаданием в больницу

Сегодня, 14 июля, в 6:00 в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии с пострадавшим, которая произошла на улице Лермонтова. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и предварительно установили, что 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по улице Лермонтова.