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Встреча с фонарными столбом обернулась для омича попаданием в больницу

Встреча с фонарными столбом обернулась для омича попаданием в больницу

14 июля 2020, 10:00
Фото: Омская Госавтоинспекция
Авария произошла в районе пересечения улицы Лермонтова и улицы 20-я Линия, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

Сегодня, 14 июля, в 6:00 в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии с пострадавшим, которая произошла на улице Лермонтова. Сотрудники полиции выехали на место происшествия и предварительно установили, что 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 ехал по улице Лермонтова.

В районе пересечения с улицей 20-я Линия молодой человек не справился с управлением, поэтому врезался в фонарный столб. В результате аварии водитель ВАЗ-2115 попал в больницу с травмами.

Полиция проводит проверку. Во время нее установят все обстоятельства и причины происшествия.

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