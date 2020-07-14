Воздух в центре Омска оказался отравлен токсичным газом

Сообщается, что вещество нашли 13 июля только в Центральном округе города, и его оказалось в 2.5 раза больше нормы. Из-за этого в целом по городу был повышенный уровень загрязнения воздуха.
Откуда в воздухе над Центральным районом города токсичный газ, не сообщается. Известно, что оксид углерода образуется при неполном сгорании любого топлива. Значительную часть Центрального округа города занимает частный сектор, и есть вероятность, что угарный газ поднялся в воздух из печей горожан, сжигающих мусор.
На завтра, 15 июля, в УГМС прогнозируют повышенный утром и пониженный вечером уровень загрязнения воздуха. Аналогичная ситуация должна наблюдаться 16 и 17 июля.