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Воздух в центре Омска оказался отравлен токсичным газом

Воздух в центре Омска оказался отравлен токсичным газом

14 июля 2020, 18:17
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Центральном округе Омска воздух оказался заражен токсичным газом, который за час способен убить человека. Речь идет об оксиде углерода, более известном как угарный газ. О найденном веществе сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Сообщается, что вещество нашли 13 июля только в Центральном округе города, и его оказалось в 2.5 раза больше нормы. Из-за этого в целом по городу был повышенный уровень загрязнения воздуха.

Откуда в воздухе над Центральным районом города токсичный газ, не сообщается. Известно, что оксид углерода образуется при неполном сгорании любого топлива. Значительную часть Центрального округа города занимает частный сектор, и есть вероятность, что угарный газ поднялся в воздух из печей горожан, сжигающих мусор.

На завтра, 15 июля, в УГМС прогнозируют повышенный утром и пониженный вечером уровень загрязнения воздуха. Аналогичная ситуация должна наблюдаться 16 и 17 июля.

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