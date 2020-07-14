В результате вспышки COVID-19 в Нежинском центре заразились 49 омичей

По данным ведомства, за время эпидемии в учреждении заразились 49 пожилых людей. 16 сейчас госпитализированы, 21 человек уже выздоровел, шестеро ожидают результатов повторных тестов, которые подтвердят выздоровление. Эти шесть человек находятся в обсервации в геронтоцентре.
Пять человек, как сообщалось ранее, скончались. Непосредственной причиной смерти назвали «сопутствующие заболевания», однако в региональном минтруда Городу55 подтвердили, что у этих пациентов также был диагностирован коронавирус. В Нежинском геронтоцентре отмечали, что у большинства зараженных постояльцев болезнь протекает без симптомов либо с признаками ОРВИ.
Отметим, в этой статистике есть расхождение. Число госпитализированных, выздоровевших и изолированных пациентов составляет 43 человека, еще пятеро скончались. Всего же говорилось о 49 больных за все время. Город55 ожидает уточненных данных от министерства труда.
Напомним, вспышка COVID-19 в Нежинском геронтологическом центре произошла в конце июня. В тот момент там находились 294 пожилых человека. Сообщалось сначала о 19, затем о 28 и 31 случаях заражения. Министр здравоохранения региона Ирина Солдатова получила представление прокуратуры по факту массового заражения в учреждении.