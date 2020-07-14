В результате вспышки COVID-19 в Нежинском центре заразились 49 омичей

Пять человек, как сообщалось ранее, скончались. Непосредственной причиной смерти назвали «сопутствующие заболевания», однако в региональном минтруда Городу55 подтвердили, что у этих пациентов также был диагностирован коронавирус. В Нежинском геронтоцентре отмечали, что у большинства зараженных постояльцев болезнь протекает без симптомов либо с признаками ОРВИ.