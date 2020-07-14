В Омской области после аварии с погрузчиком двое детей оказались в больнице

ДТП произошло на 36-м километре трассы «Омск- Нижняя Омка» в Кормиловском районе. Как выяснили полицейские, 19-летний водитель погрузчика HINO, на котором перевозились бетонные кольца, не пропустил LADA Granta, которой управлял 36-летний мужчина.
Отмечается, что 19-летний водитель погрузчика не был пьян. С места аварии в больницу увезли 38-летнюю женщину и детей 11 и 7 лет. О тяжести травм не сообщается.
Подробности случившегося выясняются, после проверки виновника аварии накажут, сообщили в ведомстве.