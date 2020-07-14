В Омске завели уголовное дело на оппозиционного депутата

Следственный комитет по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Омской области - 45-летнего Нурлана Картабаева, члена партии «Справедливая Россия». Он подозревается в совершении преступления по статье «Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное с использованием своего служебного положения».
По версии следствия, в 2018 – 2020 годах Картабаев при исполнении депутатских полномочий похищал бюджетные средства, используя подложные документы. Проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого. Депутат находится под домашним арестом. Расследование продолжается.