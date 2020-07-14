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В Омске за неделю поймали 30 нарушителей масочного режима

В Омске за неделю поймали 30 нарушителей масочного режима

14 июля 2020, 17:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Представители окружных администраций вместе с полицейскими ежедневно проверяют, как омичи соблюдают установленный в регионе масочный режим. Как сообщили в пресс-службе мэрии Омска, ежедневно в городе выявляют по 10-15 нарушителей, а на прошлой неделе за нарушение режима наказали 30 горожан.

Власти напомнили, что, согласно указу губернатора Омской области, в крупных торговых центрах и мелких магазинах продавцы и покупатели обязаны носить маски, респираторы или повязки. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции в регионе.

Кроме этого персоналу магазинов и ТЦ должны ежедневно измерять температуру перед рабочим днем, а для посетителей должны предусмотреть антисептики. За этим и следят представители властей вместе с полицией.

«Ежедневно выявляем без масок порядка 2-3 продавцов и около 10-15 покупателей. Мы уполномочены составлять протоколы для вынесения штрафов нарушителям, однако чаще всего ограничиваемся профилактическими беседами, после которых люди сразу надевают маску», — сообщил директор департамента общественной безопасности администрации Омска Евгений Скрипкарев.

В среднем за неделю рейды проходят в 600-700 торговых объектах и проводится до 200 профилактических бесед. Однако не во всех случаях обходится без наказаний. Только на прошлой неделе за игнорирование масочного режима к ответственности привлекли 30 омичей.

Действовать масочный режим, предварительно, будет до 21 июля. До этого дня все омичи обязаны носить маски или повязки во всех общественных местах, включая магазины и общественный транспорт.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Город
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