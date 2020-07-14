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В Омске школьницу засосало на глубину Иртыша

В Омске школьницу засосало на глубину Иртыша

14 июля 2020, 11:30
Фото: Pixabay
Трагедии произошли в Омске и Крутой Горке. О погибших детях рассказали в СУ СК России по Омской области.

Накануне днем 15-летняя жительница Крутой Горки вместе с 17-летним братом пошла купаться на Иртыш. Подростки начали тонуть, им на помощь бросился сверстник старшего брата, отдыхавший на берегу. Парень успел вытащить подростка, а когда из воды вытащили девочку, она уже не подавала признаков жизни.

Еще одна трагедия произошла в Омске. На Иртыше купались 15-летняя школьница, не умеющая плавать, и ее 23-летняя сестра с сожителем. Когда сестры вошли в воду, течение стало засасывать их на глубину. Сожитель успел вытащить только старшую сестру. Тело младшей ищут водолазы.

Устанавливаются обстоятельства случившегося. Возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Следственном комитете просят омичей быть бдительными на воде, держаться близко к берегу, избегать водоемов с неизведанным дном, рек с сильным течением и не оборудованных для водного отдыха мест.

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