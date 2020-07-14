В Омске школьницу засосало на глубину Иртыша

Еще одна трагедия произошла в Омске. На Иртыше купались 15-летняя школьница, не умеющая плавать, и ее 23-летняя сестра с сожителем. Когда сестры вошли в воду, течение стало засасывать их на глубину. Сожитель успел вытащить только старшую сестру. Тело младшей ищут водолазы.