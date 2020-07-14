В Омске школьницу засосало на глубину Иртыша

Накануне днем 15-летняя жительница Крутой Горки вместе с 17-летним братом пошла купаться на Иртыш. Подростки начали тонуть, им на помощь бросился сверстник старшего брата, отдыхавший на берегу. Парень успел вытащить подростка, а когда из воды вытащили девочку, она уже не подавала признаков жизни.
Еще одна трагедия произошла в Омске. На Иртыше купались 15-летняя школьница, не умеющая плавать, и ее 23-летняя сестра с сожителем. Когда сестры вошли в воду, течение стало засасывать их на глубину. Сожитель успел вытащить только старшую сестру. Тело младшей ищут водолазы.
Устанавливаются обстоятельства случившегося. Возбуждены уголовные дела по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Следственном комитете просят омичей быть бдительными на воде, держаться близко к берегу, избегать водоемов с неизведанным дном, рек с сильным течением и не оборудованных для водного отдыха мест.