В Нежинском центре прокомментировали смерть пяти пациентов с коронавирусом

«У нас случаев [смерти] от этого заболевания нет. У нас все возрастные люди — 94, 96, 97 лет. Люди умирают в силу возраста и состояния здоровья. [Пятеро умерших] были в медсанчастях госпитализированы по тем или иным заболеваниям. Заключений, что люди умерли от коронавируса, нет», — сказали в Нежинском геронтологическом центре.