В Нежинском центре прокомментировали смерть пяти пациентов с коронавирусом

В заключении о смерти у всех пятерых пациентов стоят другие заболевания. При этом факт их заражения коронавирусом в геронтоцентре не подтвердили, но и не опровергли.
«У нас случаев [смерти] от этого заболевания нет. У нас все возрастные люди — 94, 96, 97 лет. Люди умирают в силу возраста и состояния здоровья. [Пятеро умерших] были в медсанчастях госпитализированы по тем или иным заболеваниям. Заключений, что люди умерли от коронавируса, нет», — сказали в Нежинском геронтологическом центре.
Там добавили, что случаи заражения COVID-19 действительно есть (ранее сообщалось минимум о 31 случае), однако у большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно либо с признаками ОРВИ.
Напомним, о вспышке коронавируса в геронтологическом центре стало известно в конце июня. В региональном министерстве труда сообщали о 28 пациентах, госпитализированных с этим диагнозом. В омском минздраве говорили о госпитализации 31 человека.