Урожаю омичей грозит гибель из-за температурной аномалии

Суховей – это тип погоды, когда нет осадков и высокая температура в сочетании с умеренным ветром. Суховей может привести к гибели растений из-за обезвоживания. Также в Тюкалинске, Называевске, Исилькуле и Полтавке установился высокий, 4 класс пожарной опасности.