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Урожаю омичей грозит гибель из-за температурной аномалии

Урожаю омичей грозит гибель из-за температурной аномалии

14 июля 2020, 15:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Жаркая погода на территории Омской области не сменится прохладой в ближайшее время. Жара лишь усилится, сообщают в Обь-Иртышском УГМС.

Завтра, 15 июля, омский гидрометцентр передает до +33 градусов жары, а 16 июля до +35 градусов. В пятницу еще больше, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +36 градусов. Преимущественно будет без осадков.

Жаркая и сухая погода опасна не только для людей, но и для посевов. Аграриев предупреждают о вероятности суховея в Называевском, Исилькульском, Русско-Полянском районах.

Суховей – это тип погоды, когда нет осадков и высокая температура в сочетании с умеренным ветром. Суховей может привести к гибели растений из-за обезвоживания. Также в Тюкалинске, Называевске, Исилькуле и Полтавке установился высокий, 4 класс пожарной опасности.

#Новости#Температура#Общество
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