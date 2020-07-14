Урожаю омичей грозит гибель из-за температурной аномалии

Завтра, 15 июля, омский гидрометцентр передает до +33 градусов жары, а 16 июля до +35 градусов. В пятницу еще больше, по прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +36 градусов. Преимущественно будет без осадков.
Жаркая и сухая погода опасна не только для людей, но и для посевов. Аграриев предупреждают о вероятности суховея в Называевском, Исилькульском, Русско-Полянском районах.
Суховей – это тип погоды, когда нет осадков и высокая температура в сочетании с умеренным ветром. Суховей может привести к гибели растений из-за обезвоживания. Также в Тюкалинске, Называевске, Исилькуле и Полтавке установился высокий, 4 класс пожарной опасности.