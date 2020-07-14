Ученые нашли убивающие раковые клетки вещество

Полезное соединение в небольших количествах содержится в организме человека, но в рационе среднестатистического гражданина его практически не встретишь. Об этом сообщается в статье, опубликованной Developmental Cell.
Исследователи выявили, что DGLA запускает процесс, при котором происходит регулируемая гибель клетки из-за железо-зависимого окисления липидных мембран. Жирная кислота действует не только на клетки животных, но и на культуры раковых клеток человека. Ученые планируют разработать способ доставки соединения к раковой опухоли.