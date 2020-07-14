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У омских гуанако Маруси и Мишеля родился сын

У омских гуанако Маруси и Мишеля родился сын

14 июля 2020, 11:54
Фото: vk.com/bol_zoo
Ему всего неделя. Видео с очаровательным малышом опубликовали в официальной группе Большереченского зоопарка.

В официальной группе Большереченского зоопарка «ВКонтакте» появилось сообщение о счастливом событии - прибавлении в семействе гуанако Маруси и Мишеля.

«Малыш появился на свет чуть большее недели назад и радует нас и маму каждую минуту! Ждем ваши варианты имени для нашего чудесного мальчика, а выбор сделает сам малыш!» - написали в зоопарке.

Омичи уже включили фантазию и предложили несколько вариантов – к примеру, Луи и Марсель, причем второй вариант уже успел набрать несколько приверженцев. «Осталось, чтобы детеныш съел морковку с этим именем», - посмеялись комментаторы.

#Новости#Большереченский зоопарк#Зоопарк#Видео#Общество
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