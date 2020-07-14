Три важных новости вторника, которые омичам нельзя игнорировать

Новость № 1. В Омской области нашли еще 93 заболевших коронавирусом. Как рассказали в Минздраве, большинство новых заболевших узнали о диагнозе случайно, обратившись за справкой в санаторий или для поездки. Победили болезнь еще 46 человек, но, по словам горожан, покинуть коронавирусную больницу оказывается непросто. Тем временем скончались от инфекции в регионе уже 45 человек.