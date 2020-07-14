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Старое омское кладбище превратилось в свалку

Старое омское кладбище превратилось в свалку

14 июля 2020, 08:08
Фото: Медиахолдинг1Mi
В паблике «Типичный Омск» пожаловались на состояние Старо-Восточного кладбища, где аллеи завалены мусором.

Вчера сразу в нескольких омских пабликах появилась жалоба на содержание Старо-Восточного кладбища, которое расположено на улице 10 лет Октября. По словам Сергея Кислова, он вместе с сестрой приехал на кладбище, чтобы почтить память родственников. Однако добраться до могил омичам не удалось.

«Не смогли попасть на могилу, так как вся центральная аллея и проходы между аллей засыпаны горой мусора, — написал омич. — У нас [на аллее] единственный проход весь в мусоре, ближайшие могилы в мусоре. Почему его перестали убирать?»

Омичи отправились к администрации кладбища, чтобы выяснить, когда уберут свалку. Но им заявили, что горожане не смогут попасть на могилу, и дали понять, что никто не собирается убирать мусор.

«Нам пожелали удачи и сказали, [мол], все грустно, ничем помочь не можем», — рассказал Сергей.

Отметим, что, судя по опубликованному фото, сестра мужчины находилась на инвалидной коляске. Поэтому мусор попросту не позволил бы проехать по аллее.

В мэрии Омска сообщили, что мусор в скором времени будет вывезен с городских кладбищ. За это ответственен региональный оператор.

- Вывозом твердых коммунальных отходов, в том числе сухих веток и растительной поросли, на 20 городских кладбищах занимается единый региональный оператор. Ранее уже было вывезено 1066 тонн мусора. Работа по вывозу вновь накопившихся ТКО будет продолжена. По условиям договора, регоператор должен вывезти еще около 580 тонн с территории муниципальных кладбищ, - сообщили в пресс-службе администрации города.

#Новости#Кладбище#Соцсети#Свалка#Омск сегодня#Общество
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