Стало известно, кто травит омичей контрафактным алкоголем

Специалист отметил, что ежегодный оборот контрафакта остается примерно на том же уровне, меняются только регионы поставки товара. Если раньше часть некачественного алкоголя ввозили в Омск из Казахстана, то теперь поставками занялись бутлегеры из Европейской части России.
«Разговоры про засилье контрафактного алкоголя из Казахстана уже не так актуальны — в Омск его преимущественно везут с Северного Кавказа и Подмосковья, — рассказал Евгений Корман.
По его словам, наибольшей популярностью у бутлегеров пользуется водка и коньяк. За последние несколько месяцев в России удалось задержать две фуры, внутри которых силовики нашли 41 тыс бутылок некачественного алкоголя.