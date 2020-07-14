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Стало известно, кто травит омичей контрафактным алкоголем

Стало известно, кто травит омичей контрафактным алкоголем

14 июля 2020, 19:18
Фото: Медиахолдинг1Mi
Начальник отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД Евгений Корман на пресс-конференции в МКР-Медиа рассказал, откуда в Омск чаще всего привозят контрафактный алкоголь.

Специалист отметил, что ежегодный оборот контрафакта остается примерно на том же уровне, меняются только регионы поставки товара. Если раньше часть некачественного алкоголя ввозили в Омск из Казахстана, то теперь поставками занялись бутлегеры из Европейской части России.

«Разговоры про засилье контрафактного алкоголя из Казахстана уже не так актуальны — в Омск его преимущественно везут с Северного Кавказа и Подмосковья, — рассказал Евгений Корман.

По его словам, наибольшей популярностью у бутлегеров пользуется водка и коньяк. За последние несколько месяцев в России удалось задержать две фуры, внутри которых силовики нашли 41 тыс бутылок некачественного алкоголя.

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