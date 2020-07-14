Стало известно, кто травит омичей контрафактным алкоголем

Специалист отметил, что ежегодный оборот контрафакта остается примерно на том же уровне, меняются только регионы поставки товара. Если раньше часть некачественного алкоголя ввозили в Омск из Казахстана, то теперь поставками занялись бутлегеры из Европейской части России.