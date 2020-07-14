Стала известна степень готовности Омской области к отопительному сезону

Самые высокие показатели готовности в Тевризском, Любинском, Таврическом и Павлоградском районах, а самые низкие — в Усть-Ишимском, Горьковском и Москаленском районах. Главам районов поручили увеличить закупки топлива. Для жилищно-коммунальных нужд нужно 154.9 тонн угля, а для бюджетной сферы — 36.5 тонн. Также нужно закупить 14.4 тонн мазута.