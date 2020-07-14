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Стала известна степень готовности Омской области к отопительному сезону

Стала известна степень готовности Омской области к отопительному сезону

14 июля 2020, 13:27
Фото: pixabay.com
Готовность сетей и теплоисточников составляет 32%, сообщает правительство Омской области. Некоторые районы справляются с подготовкой лучше, другие — хуже.

Во время совещания регионального кабинета министров с руководством муниципальных районов Омской области обсудили вопросы подготовки объектов ЖКХ к грядущему отопительному сезону. Исполняющий обязанности председателя правительства Омской области Валерий Бойко напомнил, что подготовка должна идти по плану, несмотря на ситуацию с эпидемией коронавируса.

В регионе уже подготовили треть водопроводного и теплоэнергетического хозяйства: 409 котельных, 85.5 км тепловых и 3 208 км водопроводных сетей. На их подготовку выделили 740 млн рублей.

Самые высокие показатели готовности в Тевризском, Любинском, Таврическом и Павлоградском районах, а самые низкие — в Усть-Ишимском, Горьковском и Москаленском районах. Главам районов поручили увеличить закупки топлива. Для жилищно-коммунальных нужд нужно 154.9 тонн угля, а для бюджетной сферы — 36.5 тонн. Также нужно закупить 14.4 тонн мазута.

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