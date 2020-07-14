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Солдатова получила представление прокуратуры из-за вспышки COVID в Нежинском центре

Солдатова получила представление прокуратуры из-за вспышки COVID в Нежинском центре

14 июля 2020, 12:52
Фото: Минздрав Омской области
Заместитель прокурора Омской области Владислав Шевченко направил представление на имя главы минздрава Ирины Солдатовой. В нем выдвинуто требование устранить нарушение закона после скандала в Нежинском геронтологическом центре, пишут «Коммерческие вести».

Министру предложено рассмотреть это представление и принять конкретные меры для устранения нарушений закона и способствующих им причин, а также привлечь к ответственности виновных лиц.

Напомним, из Нежинского геронтологического центра госпитализировали 19 пациентов, часть из них заразились коронавирусом. Минздрав посчитал, что целесообразно организовать медицинское наблюдение и лечение прямо в самом центре. Позже появилась информация о том, что ГКБ № 17 в Чкаловском поселке переоборудуют под больницу для зараженных коронавирусом.

Заместитель прокурора напомнил Солдатовой, что больных коронавирусом даже при легком течении болезни нужно госпитализировать. Также госпитализации подлежат все лица старше 65 лет, имеющие симптомы острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеваниями дыхательной системы.

#Новости#Минздрав#Прокуратура Омской области#Коронавирус COVID-19#Общество
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