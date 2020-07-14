Солдатова получила представление прокуратуры из-за вспышки COVID в Нежинском центре

Министру предложено рассмотреть это представление и принять конкретные меры для устранения нарушений закона и способствующих им причин, а также привлечь к ответственности виновных лиц.
Напомним, из Нежинского геронтологического центра госпитализировали 19 пациентов, часть из них заразились коронавирусом. Минздрав посчитал, что целесообразно организовать медицинское наблюдение и лечение прямо в самом центре. Позже появилась информация о том, что ГКБ № 17 в Чкаловском поселке переоборудуют под больницу для зараженных коронавирусом.
Заместитель прокурора напомнил Солдатовой, что больных коронавирусом даже при легком течении болезни нужно госпитализировать. Также госпитализации подлежат все лица старше 65 лет, имеющие симптомы острых респираторных вирусных инфекций в сочетании с хронической сердечной недостаточностью, сахарным диабетом, заболеваниями дыхательной системы.