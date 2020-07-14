Солдатова получила представление прокуратуры из-за вспышки COVID в Нежинском центре

Напомним, из Нежинского геронтологического центра госпитализировали 19 пациентов, часть из них заразились коронавирусом. Минздрав посчитал, что целесообразно организовать медицинское наблюдение и лечение прямо в самом центре. Позже появилась информация о том, что ГКБ № 17 в Чкаловском поселке переоборудуют под больницу для зараженных коронавирусом.