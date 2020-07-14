Солдатова получила представление из-за массового заражения COVID в Нежинском центре

Сотрудник прокуратуры предложил Солдатовой принять меры для устранения нарушений закона, а также наказать виновных.
Напомним, в результате вспышки COVID-19 в Нежинском центре заразились 49 омичей. 16 сейчас госпитализированы, 21 человек уже выздоровел, шестеро ожидают результатов повторных тестов. Минздрав сразу после выявления первых зараженных принял решение лечить в самом центре.
Вспышка произошла в конце июня. В тот момент там находились 294 пожилых человека. Сначала сообщалось о 19, затем о 28 и 31 случаях заражения.