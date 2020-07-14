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Солдатова получила представление из-за массового заражения COVID в Нежинском центре

Солдатова получила представление из-за массового заражения COVID в Нежинском центре

14 июля 2020, 15:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Заместитель прокурора Омской области Владислав Шевченко направил представление на имя главы регионального Минздрава Ирины Солдатовой. От главы ведомства требуется устранить нарушение закона после скандала в Нежинском геронтологическом центре, пишут «Коммерческие вести».

Сотрудник прокуратуры предложил Солдатовой принять меры для устранения нарушений закона, а также наказать виновных.

Напомним, в результате вспышки COVID-19 в Нежинском центре заразились 49 омичей. 16 сейчас госпитализированы, 21 человек уже выздоровел, шестеро ожидают результатов повторных тестов. Минздрав сразу после выявления первых зараженных принял решение лечить в самом центре.

Вспышка произошла в конце июня. В тот момент там находились 294 пожилых человека. Сначала сообщалось о 19, затем о 28 и 31 случаях заражения.

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