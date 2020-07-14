Омский Минздрав назвал новые данные о зараженных COVID-19

Потенциально больных в регионе насчитывается 1 587, все они находятся под наблюдением врачей. С карантинного учета уже сняли 38 718 человек. Отмечается, что с начала пандемии коронавируса в Омской области провели уже 241 548 тестов, из них 1 854 было сделано только за последние сутки.