Омский Минздрав назвал новые данные о зараженных COVID-19

По данным ведомства, 73 новых случая приходится на Омск, еще пять больных нашли в Москаленском районе, по три зараженных обнаружили в Кормиловском, Марьяновском и Усть-Ишимском районах.
В Омском районе медики нашли всего двух заболевших COVID-19, а в Калачинском, Черлакском, Нововаршавском и Саргатском районах коронавирусом заразилось по одному человеку.
Потенциально больных в регионе насчитывается 1 587, все они находятся под наблюдением врачей. С карантинного учета уже сняли 38 718 человек. Отмечается, что с начала пандемии коронавируса в Омской области провели уже 241 548 тестов, из них 1 854 было сделано только за последние сутки.