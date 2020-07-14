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Омский Минздрав назвал новые данные о зараженных COVID-19

Омский Минздрав назвал новые данные о зараженных COVID-19

14 июля 2020, 15:05
Фото: Медиахолдинг1Mi
Минздрав Омской области сообщил обновленную статистику заболеваемости коронавирусом в регионе. За последние сутки зарегистрировано еще 93 случая заражения инфекцией, общее число заболевших достигло 4 844.

По данным ведомства, 73 новых случая приходится на Омск, еще пять больных нашли в Москаленском районе, по три зараженных обнаружили в Кормиловском, Марьяновском и Усть-Ишимском районах.

В Омском районе медики нашли всего двух заболевших COVID-19, а в Калачинском, Черлакском, Нововаршавском и Саргатском районах коронавирусом заразилось по одному человеку.

Потенциально больных в регионе насчитывается 1 587, все они находятся под наблюдением врачей. С карантинного учета уже сняли 38 718 человек. Отмечается, что с начала пандемии коронавируса в Омской области провели уже 241 548 тестов, из них 1 854 было сделано только за последние сутки.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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