Омичка спасла раненую птицу от гибели

В комментариях омичи рассказали, что птица, которую спасла девушка, это стриж. Горожане объяснили, что его нужно постоянно кормить, причем для этого не подойдет зерно, а нужны насекомые. Кроме того, птица могла быть не раненой, а у нее просто не получилось взлететь.