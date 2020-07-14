Омичка спасла раненую птицу от гибели

Вчера в паблике «Омск ВК» появился пост от омички Валентины Беловой, которая рассказала, что спасла на улице птицу. Однако девушка оказалась в полной растерянности, к кому обратиться за помощью, чтобы ее вылечили.
«Спасла птичку от смерти. Она ранена. Пока посадила в коробку. Что с ней делать дальше? Куда обращаться?» — написала Валентина.
В комментариях омичи рассказали, что птица, которую спасла девушка, это стриж. Горожане объяснили, что его нужно постоянно кормить, причем для этого не подойдет зерно, а нужны насекомые. Кроме того, птица могла быть не раненой, а у нее просто не получилось взлететь.
«Если вы его подобрали на земле, совсем необязательно, что он ранен. Просто стрижи не могут взлетать с земли, их нужно отпускать с высоты», — уточнила Елена Еременко.