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Омичка спасла раненую птицу от гибели

Омичка спасла раненую птицу от гибели

14 июля 2020, 14:01
Фото: Валентина Белова / Омск ВК
В паблике «Омск ВК» омичи обсудили спасенного стрижа. Спасительница не знала, как позаботиться о птице.

Вчера в паблике «Омск ВК» появился пост от омички Валентины Беловой, которая рассказала, что спасла на улице птицу. Однако девушка оказалась в полной растерянности, к кому обратиться за помощью, чтобы ее вылечили.

«Спасла птичку от смерти. Она ранена. Пока посадила в коробку. Что с ней делать дальше? Куда обращаться?» — написала Валентина.

В комментариях омичи рассказали, что птица, которую спасла девушка, это стриж. Горожане объяснили, что его нужно постоянно кормить, причем для этого не подойдет зерно, а нужны насекомые. Кроме того, птица могла быть не раненой, а у нее просто не получилось взлететь.

«Если вы его подобрали на земле, совсем необязательно, что он ранен. Просто стрижи не могут взлетать с земли, их нужно отпускать с высоты», — уточнила Елена Еременко.

#Новости#Соцсети#Общество#Омск сегодня
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