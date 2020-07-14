Омич убил и поджег будущую мать своего ребенка

По данным следствия, подозреваемый был отцом ребенка, которого ожидала погибшая. Приезжий пришел к ней, чтобы дать понять, что не собирается жениться и воспитывать дитя. Пара начала ссориться, мужчина схватил металлическую трубу и принялся бить женщину по голове. Затем нападавший облил одежду погибшей и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего принялся заметать следы: к примеру, стер отпечатки пальцев с дверных ручек. Тем не менее, криминалистам удалось изъять улики. Жителю столицы предстоит провести два месяца под стражей, расследование продолжается.