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Омич убил и поджег будущую мать своего ребенка

Омич убил и поджег будущую мать своего ребенка

14 июля 2020, 14:15
Фото: Pixabay
Стали известны подробности жестокого убийства, жертвой которого стала беременная женщина. Их обнародовал СУ СК России по Омской области.

Накануне сообщалось о трагедии на 28 Северной: ночью в многоэтажке тушили пожар, после которого в загоревшейся квартире нашли тело 33-летней беременной женщины. Как передают в региональном Следкоме, благодаря бдительным соседям на месте происшествия удалось обнаружить следы преступления, которые позволили вычислить подозреваемого. Им оказался 35-летний житель столицы, который уже планировал уезжать.

По данным следствия, подозреваемый был отцом ребенка, которого ожидала погибшая. Приезжий пришел к ней, чтобы дать понять, что не собирается жениться и воспитывать дитя. Пара начала ссориться, мужчина схватил металлическую трубу и принялся бить женщину по голове. Затем нападавший облил одежду погибшей и диван легковоспламеняющейся жидкостью и поджег, после чего принялся заметать следы: к примеру, стер отпечатки пальцев с дверных ручек. Тем не менее, криминалистам удалось изъять улики. Жителю столицы предстоит провести два месяца под стражей, расследование продолжается.

#Желтая новость
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