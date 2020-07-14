На Омскую область надвигается жара под 40 градусов

В пятницу, 17 июля, впервые в этом году потеплеет до +36 градусов. В этот же день в некоторых районах области может подняться ветер порывами скоростью до 14 м/с, но в течение дня синоптики обещают северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.