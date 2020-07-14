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На Омскую область надвигается жара под 40 градусов

На Омскую область надвигается жара под 40 градусов

14 июля 2020, 16:31
Фото: Медиахолдинг1Mi
Омскую область в ближайшие три дня ждет сильная жара — температура воздуха поднимется до +36 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе Обь-Иртышского УГМС.

Завтра, 15 июля, в регионе будет сухо, температура ночью поднимется до +18 градусов, а днем максимально потеплеет до +33. Ветер в этот день будет северо-восточный, восточный со скоростью 5-10 м/с.

В четверг, 16 июля, днем станет немного жарче — температура днем поднимется до +30…+35 градусов. Ветер также северо-восточный со скоростью 4-9 м/с.

В пятницу, 17 июля, впервые в этом году потеплеет до +36 градусов. В этот же день в некоторых районах области может подняться ветер порывами скоростью до 14 м/с, но в течение дня синоптики обещают северный, северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

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