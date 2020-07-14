Город55
ГлавноеВсе новости
Лайфхак: как вернуть деньги за сорванный отпуск

Лайфхак: как вернуть деньги за сорванный отпуск

14 июля 2020, 16:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Из-за пандемии коронавируса многие россияне отменили свои планы на заграничный отпуск. Кто-то даже успел оплатить билеты и гостиницы, пишет портал vc.ru.

Если заключен договор с перевозчиком на покупку авиабилета или бронь гостиницы, даже если он «невозвратный», а в отеле уже место заняли, клиент может вернуть деньги через суд в порядке статьи 451 ГК РФ.

При правильном применении этой статьи можно добиться успеха. Например, если приобретена земля под строительство недвижимости, но помещали непредвиденные обстоятельства, про которые если бы удалось узнать заранее, то сделку бы не заключали, договор можно изменить или вовсе отменить.

Это же работает и в сфере туризма. Вернуть деньги можно даже за «невозвратный» билет.

#Желтая новость
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57