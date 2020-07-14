Лайфхак: как вернуть деньги за сорванный отпуск

Если заключен договор с перевозчиком на покупку авиабилета или бронь гостиницы, даже если он «невозвратный», а в отеле уже место заняли, клиент может вернуть деньги через суд в порядке статьи 451 ГК РФ.
При правильном применении этой статьи можно добиться успеха. Например, если приобретена земля под строительство недвижимости, но помещали непредвиденные обстоятельства, про которые если бы удалось узнать заранее, то сделку бы не заключали, договор можно изменить или вовсе отменить.
Это же работает и в сфере туризма. Вернуть деньги можно даже за «невозвратный» билет.