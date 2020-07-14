Лайфхак: как вернуть деньги за сорванный отпуск

При правильном применении этой статьи можно добиться успеха. Например, если приобретена земля под строительство недвижимости, но помещали непредвиденные обстоятельства, про которые если бы удалось узнать заранее, то сделку бы не заключали, договор можно изменить или вовсе отменить.