Из Омского аэропорта снова запустят рейсы в Тюмень

Авиакомпания «ЮТэйр» вновь приступила к выполнению рейсов из Омска в Барнаул и Тюмень. Летать можно будет два раза в неделю: по понедельникам и субботам. Вылет из Омска в Барнаул намечен на 3:40, из Омска в Тюмень – на 9:30.
Билет до Барнаула на момент публикации оценивается в 1191 рубль и выше, до Тюмени – от 1608 рублей. «Новые рейсы значительно сократят жителям регионов время в дороге и помогут беспрепятственно путешествовать по стране», - прокомментировал представитель авиаперевозчика, добавив, что рейсы запускаются в рамках развития социально значимых региональных направлений.