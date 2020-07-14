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Из Омского аэропорта снова запустят рейсы в Тюмень

Из Омского аэропорта снова запустят рейсы в Тюмень

14 июля 2020, 15:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
А также в Барнаул. Это будут рейсы авиакомпании «ЮТэйр». О возобновлении полетов сообщили в пресс-службе Омского аэропорта.

Авиакомпания «ЮТэйр» вновь приступила к выполнению рейсов из Омска в Барнаул и Тюмень. Летать можно будет два раза в неделю: по понедельникам и субботам. Вылет из Омска в Барнаул намечен на 3:40, из Омска в Тюмень – на 9:30.

Билет до Барнаула на момент публикации оценивается в 1191 рубль и выше, до Тюмени – от 1608 рублей. «Новые рейсы значительно сократят жителям регионов время в дороге и помогут беспрепятственно путешествовать по стране», - прокомментировал представитель авиаперевозчика, добавив, что рейсы запускаются в рамках развития социально значимых региональных направлений.

#Новости#Самолет#Общество
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