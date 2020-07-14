Из Омского аэропорта снова запустят рейсы в Тюмень

Авиакомпания «ЮТэйр» вновь приступила к выполнению рейсов из Омска в Барнаул и Тюмень. Летать можно будет два раза в неделю: по понедельникам и субботам. Вылет из Омска в Барнаул намечен на 3:40, из Омска в Тюмень – на 9:30.