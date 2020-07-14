Еще два жителя Омской области умерли от коронавируса

По данным пресс-службы регионального Минздрава, в Омской области за минувшие сутки скончались два человека с подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за все время пандемии болезнь унесла жизни 45 человек. Всего в России за сутки умерли 175 человек, за время пандемии скончались 11 614 пациента.
Напомним, сегодня объявили о 93 новых случаях заболевания коронавирусом в Омской области. Всего в регионе насчитывается 4 844 случая. В России за сутки диагноз подтвердился у 6 248 человек, за время пандемии – у 739 947.