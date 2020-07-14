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Экс-прокурор Омска получил должность в Краснодарском крае

Экс-прокурор Омска получил должность в Краснодарском крае

14 июля 2020, 08:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
Как сообщают «Коммерческие вести», экс-прокурор города Омска Алексей Полубояров получил повышение в Краснодарском крае.

Как сообщает издание, генеральный прокурор России Игорь Краснов подписал приказ № 590-к «О назначении». Согласно документу бывший прокурор Омска Алексей Полубояров получил назначение в Краснодарском крае. Там он занял должность заместителя прокурора края.

Алексей Полубояров работал на посту прокурора города Омск с 2009 года. До этого назначения он занимал должность прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, зампрокурора Центрального округа Омска, замначальника и начальника отдела за соблюдением федерального законодательства региональной прокуратуры, а также начальника управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области.

В начале 2020 года у него истек максимальный срок нахождения в должности, поэтому Полубояров перешел работать прокуратуру Омской области на должности начальника уголовно-судебного управления.

#Новости#Отставки и назначения#Прокуратура Омской области#Политика#Омск сегодня
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