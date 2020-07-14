Экс-прокурор Омска получил должность в Краснодарском крае

Алексей Полубояров работал на посту прокурора города Омск с 2009 года. До этого назначения он занимал должность прокурора и старшего прокурора отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства, зампрокурора Центрального округа Омска, замначальника и начальника отдела за соблюдением федерального законодательства региональной прокуратуры, а также начальника управления по надзору за исполнением законов прокуратуры Омской области.