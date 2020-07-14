7 неожиданных способов спастись от изнуряющей омской жары

Судя по прогнозам омских синоптиков, температура воздуха в городе в ближайшие дни не планирует снижаться - напротив, ожидается потепление до +36 градусов. Как минимум до конца недели мечтать о прохладе не приходится, поэтому будем создавать ее самостоятельно.
Вентилятор
Он значительно дешевле кондиционера, к тому же, пользоваться последним сейчас не рекомендуют: он не чистится и способен распространять коронавирусную инфекцию. И пусть вентилятор не охлаждает воздух, он способен подарить ощущение расслабляющего ветерка на лице. Кроме того, есть одна хитрость: перед вентилятором можно поставить пластиковую бутылку с замороженной водой.
Тогда этот прибор будет еще и дарить прохладу. Правда, вода довольно быстро нагреется до комнатной температуры, поэтому лучше запасти несколько бутылок и периодически их менять. Вместо бутылок подойдет тазик, наполненный водой со льдом. А если вентилятора нет, такой тазик можно просто поставить возле себя: это немного облегчит ваш существование. К тому же, туда можно периодически опускать руки, чтобы смочить лицо.
Повышаем влажность
Можно развесить по квартире влажные простыни и полотенца – к примеру, на двери. Это повысит влажность воздуха в квартире. Главное, чтобы вода не стекала на пол: так можно повредить напольное покрытие. Еще можно периодически опрыскивать пространство вокруг себя – и самого себя тоже – из пульверизатора. Чтобы вода в нем оставалась прохладной, можно добавить лед. С этой же точки зрения полезна регулярная влажная уборка. Дедовский способ: намочить полы перед сном. Так температура в помещении снизится.
Прохладная кроватка
Постельное белье советуют положить в полиэтиленовый пакет и на пару часов положить в холодильник – только не в морозилку. Это подарит прохладу в кровати и позволит быстрее уснуть: сделать это оперативно в жару не так-то просто. Кстати, в жару рекомендуют использовать постельное белье из хлопка или шелка. А еще один способ охладиться ночью – спать на полу: так прохладней.
Охлаждаемся
Отлично, если есть возможность снизить физические нагрузки. Полезным будет регулярно принимать душ – только вот ванной увлекаться не стоит. Если 1-2 минуты подержать запястья под струей холодной воды, можно на 30-60 минут заполучить долгожданное ощущение прохлады. Можно опустить ноги в тазик с холодной водой и льдом. Попробуйте ходить по квартире во влажной футболке, на время обернуть мокрым полотенцем голову и шею. Перед выходом на улицу одежду можно довести до комфортной температуры в холодильнике.
Жара не пройдет
Квартиру нужно проветривать, но только в определенное время: до 7:00 и после 20:00. Когда температура на улице выше 25 градусов, окна лучше, напротив, держать закрытыми. Защищаться от проникновения света в квартиру можно при помощи фольги или специальной отражающей пленки на окнах. Также помогут плотные шторы. Лучше всего – льняные: синтетические быстро нагреваются.
Пить или не пить
Ожидаемо рекомендуют пить оптимальное количество воды – только не ледяной: можно заболеть. Лучше, если она будет прохладной или вовсе теплой. Освежающим эффектом обладает зеленый чай. А вот алкоголь и кофе пить, напротив, не стоит: лишняя нагрузка Полезны будут свежие фрукты: бананы, к примеру, обладают охлаждающим эффектом. Утолить жажду, помимо воды, помогают огурцы, помидоры, арбуз.
Самоубеждение
Некоторые советуют думать о зиме, но действенность этого метода не доказана.