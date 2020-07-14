7 неожиданных способов спастись от изнуряющей омской жары

Можно развесить по квартире влажные простыни и полотенца – к примеру, на двери. Это повысит влажность воздуха в квартире. Главное, чтобы вода не стекала на пол: так можно повредить напольное покрытие. Еще можно периодически опрыскивать пространство вокруг себя – и самого себя тоже – из пульверизатора. Чтобы вода в нем оставалась прохладной, можно добавить лед. С этой же точки зрения полезна регулярная влажная уборка. Дедовский способ: намочить полы перед сном. Так температура в помещении снизится.