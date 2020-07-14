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60% омичей случайно узнали о том, что больны COVID-19

60% омичей случайно узнали о том, что больны COVID-19

14 июля 2020, 14:42
Фото: Медиахолдинг 1MI
В министерстве здравоохранения Омской области рассказали о статистике заражения коронавирусом.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день 60% пациентов с коронавирусом в Омской области переносят заболевания бессимптомно. Часто о том, что они заражены люди узнают, когда нужно сдать анализ для работы, поездки в санаторий или просто проверяют на антитела. Такие омичи попадают в общую статистику, так как частные клиники все сведения передают в региональный Минздрав.

«С одной стороны, мы получаем прирост заболевших, с другой – повышается выявляемость, а значит, ситуацию можно лучше контролировать, вовремя выявлять потенциальные очаги, сохранять работоспособность целых предприятий», - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, по данным московского оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области за сутки COVID-19 подтвердился у 93 человек. Ранее власти говорили о том, что регион вышел на плато по числу зараженных коронавирусом.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество
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