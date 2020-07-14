60% омичей случайно узнали о том, что больны COVID-19

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день 60% пациентов с коронавирусом в Омской области переносят заболевания бессимптомно. Часто о том, что они заражены люди узнают, когда нужно сдать анализ для работы, поездки в санаторий или просто проверяют на антитела. Такие омичи попадают в общую статистику, так как частные клиники все сведения передают в региональный Минздрав.