60% омичей случайно узнали о том, что больны COVID-19

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день 60% пациентов с коронавирусом в Омской области переносят заболевания бессимптомно. Часто о том, что они заражены люди узнают, когда нужно сдать анализ для работы, поездки в санаторий или просто проверяют на антитела. Такие омичи попадают в общую статистику, так как частные клиники все сведения передают в региональный Минздрав.
«С одной стороны, мы получаем прирост заболевших, с другой – повышается выявляемость, а значит, ситуацию можно лучше контролировать, вовремя выявлять потенциальные очаги, сохранять работоспособность целых предприятий», - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, по данным московского оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Омской области за сутки COVID-19 подтвердился у 93 человек. Ранее власти говорили о том, что регион вышел на плато по числу зараженных коронавирусом.