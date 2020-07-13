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Велодорожку на набережной в Омске решено не перекрывать из-за строительства отеля

Велодорожку на набережной в Омске решено не перекрывать из-за строительства отеля

13 июля 2020, 18:09
Фото: pixabay.com
В департаменте архитектуры и градостроительства мэрии Омска прокомментировали информацию о перекрытии велодорожек во время строительства гостиницы на набережной им. Тухачевского.

Представитель застройщика на публичных слушаниях по проекту внес изменения в Правила землепользования и застройки города Омска во время презентации проекта гостиницы.

«Существующая вело- и пешеходная дорожка при строительстве затрагиваться не будет», - сообщил эксперт.

Напомним, на набережной планируется построить отель. Проект будет реализовывать АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова, который строит в России сеть 4-звездных бизнес-отелей под брендом Cosmos. Для этой сети отель в Омске станет первым за Уралом. Гостиница может стать общественно-деловым хабом на этом трафике вдоль Иртыша.

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