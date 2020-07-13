Велодорожку на набережной в Омске решено не перекрывать из-за строительства отеля

Напомним, на набережной планируется построить отель. Проект будет реализовывать АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова, который строит в России сеть 4-звездных бизнес-отелей под брендом Cosmos. Для этой сети отель в Омске станет первым за Уралом. Гостиница может стать общественно-деловым хабом на этом трафике вдоль Иртыша.