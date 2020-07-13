В Омской области еще 95 человек заболели COVID-19

За весь период пандемии в Омской области коронавирусом заболел 4 751 человек, а выздоровело из них уже 2 697 омичей (+48 за сутки). Число погибших от инфекции, по данным федерального оперштаба, равняется 40.
Отметим, что федеральные данные серьезно отличаются от данных регионального Минздрава. Накануне сообщалось, что в регионе излечились от болезни уже 2 775, а погибли после заражения COVID-19 42 омича. Обновленной информации от регионального ведомства пока нет.
В целом по России выявили уже 733 699 заболевших, из них 504 021 человек выздоровел и 11 439 россиян скончалось.