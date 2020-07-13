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В Омской области еще 95 человек заболели COVID-19

В Омской области еще 95 человек заболели COVID-19

13 июля 2020, 14:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
В федеральном оперштабе по борьбе с распространением коронавируса в России огласили обновленную статистику заболеваемости инфекцией за сутки. В Омской области к сегодняшнему дню нашли еще 95 больных.

За весь период пандемии в Омской области коронавирусом заболел 4 751 человек, а выздоровело из них уже 2 697 омичей (+48 за сутки). Число погибших от инфекции, по данным федерального оперштаба, равняется 40.

Отметим, что федеральные данные серьезно отличаются от данных регионального Минздрава. Накануне сообщалось, что в регионе излечились от болезни уже 2 775, а погибли после заражения COVID-19 42 омича. Обновленной информации от регионального ведомства пока нет.

В целом по России выявили уже 733 699 заболевших, из них 504 021 человек выздоровел и 11 439 россиян скончалось.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Город
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