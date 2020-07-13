В Омске осудят вахтовика, зверски убившего женщину ради паспорта

Подозреваемого отправили в изолятор, он сознался в убийстве и ограблении, однако затем стал отрицать свою причастность. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств того, что мужчина причастен к убийству, сопряженному с разбоем (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также к краже паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Уголовное дело в отношении вахтовика передали в суд.