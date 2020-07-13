В Омске осудят вахтовика, зверски убившего женщину ради паспорта

Мужчина прошлым летом решил ограбить жилой дом, когда хозяева работали на приусадебном участке. Однако остаться незамеченным у него не получилось: 50-летняя хозяйка дома вернулась, когда грабитель искал ценности. Женщина стала звать на помощь, а грабитель взялся за нож и около 23 раз ударил ее.
После того, как сельчанка скончалась, мужчина вынес из дома золотые часы, серьги, кольца, мобильный телефон, ноутбук и паспорт женщины. Ущерб следователи оценили в 281 тыс рублей. Вахтовик пытался скрыться, но оперативники задержали его через несколько часов после случившегося.
Подозреваемого отправили в изолятор, он сознался в убийстве и ограблении, однако затем стал отрицать свою причастность. Тем не менее, следователи собрали достаточно доказательств того, что мужчина причастен к убийству, сопряженному с разбоем (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также к краже паспорта (ч. 2 ст. 325 УК РФ). Уголовное дело в отношении вахтовика передали в суд.