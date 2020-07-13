В Омск привезли еще два «новых» трамвая из Москвы

Два вагона трамваем из Москвы доставили в Омск в субботу вечером, а сегодня, 13 июля, их поставили на рельсы в трамвайном депо. Городской автопарк пополнился уже восемью трамваями, но Омск ждет еще два, которые прибудут уже через 10 дней.