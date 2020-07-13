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В Омск привезли еще два «новых» трамвая из Москвы

В Омск привезли еще два «новых» трамвая из Москвы

13 июля 2020, 14:35
Фото: Медиахолдинг1Mi
Очередная партия списанных московских трамваев прибыла в Омск. Как сообщили в пресс-службе администрации города, автопарк электротранспорта пополнился двумя мини-поездами.

Два вагона трамваем из Москвы доставили в Омск в субботу вечером, а сегодня, 13 июля, их поставили на рельсы в трамвайном депо. Городской автопарк пополнился уже восемью трамваями, но Омск ждет еще два, которые прибудут уже через 10 дней.

В мэрии сообщили, что один из «новичков» — учебный трамвай, и после техобслуживания он будет служить и как общественный, и как обучающий транспорт для новых водителей.

Новые московские трамваю после техобслуживания выйдут на все городские трамвайные рейсы. Один из мини-поездов, который первым поступил в Омск, начнет возить омичей уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что, помимо «поношенных» московских, Омск закупит 24 новых трамвая. Они обойдутся бюджету в 688 млн рублей.

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