В Омск привезли еще два «новых» трамвая из Москвы

Два вагона трамваем из Москвы доставили в Омск в субботу вечером, а сегодня, 13 июля, их поставили на рельсы в трамвайном депо. Городской автопарк пополнился уже восемью трамваями, но Омск ждет еще два, которые прибудут уже через 10 дней.
В мэрии сообщили, что один из «новичков» — учебный трамвай, и после техобслуживания он будет служить и как общественный, и как обучающий транспорт для новых водителей.
Новые московские трамваю после техобслуживания выйдут на все городские трамвайные рейсы. Один из мини-поездов, который первым поступил в Омск, начнет возить омичей уже на этой неделе.
Ранее сообщалось, что, помимо «поношенных» московских, Омск закупит 24 новых трамвая. Они обойдутся бюджету в 688 млн рублей.