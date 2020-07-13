Скандальный схимонах Сергий предложил Путину передать ему власть

Схимонах Сергий известен своими эпатажными заявлениями. Сана его лишили 3 июля, это было сделано по решению суда, а 7 июля светский суд оштрафовал его на 90 тыс за фейковую информацию. Также экс-священник прославился тем, что назвал вспышку и распространение коронавируса в мире «псевдопандемией».