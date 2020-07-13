Скандальный схимонах Сергий предложил Путину передать ему власть

Священник, которого ранее лишили сана за призыв посещать церкви во врем самоизоляции, предложил Владимиру Путину доверить ему власть. Бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской обещает навести порядок в стране за три дня, цитирует его издание Накануне.Ru.
Схимонах Сергий известен своими эпатажными заявлениями. Сана его лишили 3 июля, это было сделано по решению суда, а 7 июля светский суд оштрафовал его на 90 тыс за фейковую информацию. Также экс-священник прославился тем, что назвал вспышку и распространение коронавируса в мире «псевдопандемией».