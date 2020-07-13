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Председатель омской КСП за год разбогатела на 6.5 млн рублей

Председатель омской КСП за год разбогатела на 6.5 млн рублей

13 июля 2020, 16:09
Фото: Медиахолдинг1Mi
Контрольно-счетная палата Омска поделилась информацией о годовых доходах их сотрудников и членов их семей. Больше всего за прошлый год заработала председатель КСП Ирина Лен, следует из документа.
Сюжет
Доходы

В 2019 году председатель Контрольно-счетной палаты заработала 6.5 млн рублей. В собственности у нее имеется квартира площадью 79.2 кв.м, а в пользовании — земельный участок площадью 20 кв. м. У ее супруга в собственности нет квартиры, но есть земельный участок в 1.5 тыс кв. м, гараж и участок земли под ним. В декларации также отмечается, что супруг пользуется квартирой, аналогичной по площади квартиры Ирины Лен.

Отметим, что в прошлом году Ирина Лен заработала всего 2.4 млн рублей, но в собственности у нее была еще одна квартира. Вероятно, резко возросший доход связан как раз-таки с продажей недвижимости.

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