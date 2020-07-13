Председатель омской КСП за год разбогатела на 6.5 млн рублей

В 2019 году председатель Контрольно-счетной палаты заработала 6.5 млн рублей. В собственности у нее имеется квартира площадью 79.2 кв.м, а в пользовании — земельный участок площадью 20 кв. м. У ее супруга в собственности нет квартиры, но есть земельный участок в 1.5 тыс кв. м, гараж и участок земли под ним. В декларации также отмечается, что супруг пользуется квартирой, аналогичной по площади квартиры Ирины Лен.