Город55
ГлавноеВсе новости
Омской области грозит дефицит лекарств из-за Казахстана

Омской области грозит дефицит лекарств из-за Казахстана

13 июля 2020, 14:59
Фото: Медиахолдинг1Mi
Жители Казахстана массово скупают антибиотики и лекарства в Омской области, но не могут получить их после того, как медикаменты переправляют через границу. Как сообщает портал Liter.kz, у одного из водителей конфисковали сумку с лекарствами и хотели уничтожить.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 10 июля. На пропускном пункте «Урлютобе» в Павлодарской области пограничники задержали мужчину с сумкой, в которой обнаружили несколько сотен упаковок антибиотиков, несертифицированных в Казахстане. Курьер не смог дать внятных объяснений, кому и с какой целью везет медикаменты, и потому их изъяли, чтобы уничтожить.

Как выяснилось, дорогостоящие препараты мужчина вез по заказу местных жителей и их родственников, больных пневмонией. Все они предоставили властям чеки из аптек и рецепты от врачей. После этого павлодарцам выдали их заказы.

По информации Города55, жители Павлодара скупают антибиотики, в частности, в аптеках Черлака. Как рассказали фармацевты, в аптеках закончились даже самые дорогие антибиотики.

«Последние остались, из Казахстана многие приезжают, закупают, рецепты откуда-то берут. Даже самые дорогие раскупили», — рассказали Городу55 в аптеке «Фармакопейка», расположенной в Черлакском районе.

#Новости#Казахстан#Льготные лекарства#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57