Омской области грозит дефицит лекарств из-за Казахстана

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 10 июля. На пропускном пункте «Урлютобе» в Павлодарской области пограничники задержали мужчину с сумкой, в которой обнаружили несколько сотен упаковок антибиотиков, несертифицированных в Казахстане. Курьер не смог дать внятных объяснений, кому и с какой целью везет медикаменты, и потому их изъяли, чтобы уничтожить.
Как выяснилось, дорогостоящие препараты мужчина вез по заказу местных жителей и их родственников, больных пневмонией. Все они предоставили властям чеки из аптек и рецепты от врачей. После этого павлодарцам выдали их заказы.
По информации Города55, жители Павлодара скупают антибиотики, в частности, в аптеках Черлака. Как рассказали фармацевты, в аптеках закончились даже самые дорогие антибиотики.
«Последние остались, из Казахстана многие приезжают, закупают, рецепты откуда-то берут. Даже самые дорогие раскупили», — рассказали Городу55 в аптеке «Фармакопейка», расположенной в Черлакском районе.