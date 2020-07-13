Омской области грозит дефицит лекарств из-за Казахстана

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 10 июля. На пропускном пункте «Урлютобе» в Павлодарской области пограничники задержали мужчину с сумкой, в которой обнаружили несколько сотен упаковок антибиотиков, несертифицированных в Казахстане. Курьер не смог дать внятных объяснений, кому и с какой целью везет медикаменты, и потому их изъяли, чтобы уничтожить.