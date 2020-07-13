Обнародован полный список омских больниц, отданных под COVID-19

Так, для лечения COVID-19 отдали Областную и Городскую детские клинические больницы, МСЧ-4 и МСЧ-55, принадлежащую региональному УФСИН, а также Инфекционную больницу № 1 имени Далматова и Областную клиническую больницу.
Примечательно, что в этом списке нет госпиталя Минобороны, который строился в апреле–мае, в разгар пандемии коронавируса. Федеральные власти сообщали, что койки госпиталя будут использоваться, в том числе, для лечения больных COVID-19.
Всего по России для лечения коронавируса перепрофилировали 1 624 медучреждений, больше всего в Москве, Московской области и Краснодарском крае.