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Обнародован полный список омских больниц, отданных под COVID-19

Обнародован полный список омских больниц, отданных под COVID-19

13 июля 2020, 16:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Росздравнадзор опубликовал полный список российских больниц, перепрофилированных под лечение коронавирусных больных. Всего в этом списке оказались 11 больниц, расположенных на территории Омска.

Так, для лечения COVID-19 отдали Областную и Городскую детские клинические больницы, МСЧ-4 и МСЧ-55, принадлежащую региональному УФСИН, а также Инфекционную больницу № 1 имени Далматова и Областную клиническую больницу.

Фото: roszdravnadzor.ru

Примечательно, что в этом списке нет госпиталя Минобороны, который строился в апреле–мае, в разгар пандемии коронавируса. Федеральные власти сообщали, что койки госпиталя будут использоваться, в том числе, для лечения больных COVID-19.

Всего по России для лечения коронавируса перепрофилировали 1 624 медучреждений, больше всего в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

#Новости#Больница#Коронавирус COVID-19#Город
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