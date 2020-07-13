«Норильский Никель» уволил руководство обогатительной фабрики за сброс отходов

Напомним, 28 июня на ТОФ выявили слив технической воды в тундру. Пробы воды из акватории были взяты в тот же день, рядом с предприятием. Экспертиза, в которой участвовали сотрудники Росприродназора, не выявила влияния этого сброса на экологию.