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«Норильский Никель» уволил руководство обогатительной фабрики за сброс отходов

«Норильский Никель» уволил руководство обогатительной фабрики за сброс отходов

13 июля 2020, 21:01
Фото: pxhere.com
13 июля были уволены топ-менеджеры Талнахской обогатительной фабрики. Руководство ПАО «ГМК «Норильский Никель» обосновало увольнение ненадлежащим исполнением служебных обязанностей.

Сообщается, что с должностей были сняты главный инженер и директор ТОФ. Они были признаны виновными в сливе технической воды, использованной на предприятии, в тундру.

Операционный директор «Норникеля» Сергея Дяченко заявил, что любые нарушения экологической дисциплины и безопасности будут строго пресекаться. Это подтвердили и в руководстве компании. Там подчеркнули, что к нарушителям норм защиты окружающей среды будет нулевая толерантность.

По мнению начальника аналитического департамента AMarkets Артема Деева, руководство «Норникеля» действием подтвердило намерение бороться с внутренними нарушителями экобезопасности.

Также в «Норникеле» сообщили, что вскоре будет создан Заполярный филиал, основной задачей которого станет техническое сопровождение эксплуатации гидротехнических сооружений. Также ведомству поручат проверку деятельности данных объектов и контроль за их состоянием.

Как отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, суровое наказание должно стать уроком для руководителей других предприятий. А новый филиал «Норникеля» позволит усилить контроль над влиянием производственных процессов на окружающую среду, пишут «Новые Известия».

Напомним, 28 июня на ТОФ выявили слив технической воды в тундру. Пробы воды из акватории были взяты в тот же день, рядом с предприятием. Экспертиза, в которой участвовали сотрудники Росприродназора, не выявила влияния этого сброса на экологию.

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