Названы охваченные коронавирусом районы Омской области

В Омском и Нововаршавском районе коронавирусом заразились по три человека, еще два инфицированных нашли в Марьяновском районе. По одному зараженному пришлось на Исилькульский, Шербакульский, Саргатский, Большеуковский, Павлоградский и Кормиловский районы. Без коронавируса до сих пор держится Знаменский район, сообщили в пресс-службе Минздрава.