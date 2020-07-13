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Названы охваченные коронавирусом районы Омской области

Названы охваченные коронавирусом районы Омской области

13 июля 2020, 16:30
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сразу в 12 муниципальных районах Омской области за сутки обнаружили коронавирус. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе регионального Минздрава.

Больше всего зараженных, ожидаемо, нашли в Омске (+73 случая). Север Омской области, который дольше всего держался без коронавируса, оказался охвачен инфекцией: в Тевризском районе за сутки нашли четырех заболевших, в Тарском и Седельниковском районах — по два заболевших.

В Омском и Нововаршавском районе коронавирусом заразились по три человека, еще два инфицированных нашли в Марьяновском районе. По одному зараженному пришлось на Исилькульский, Шербакульский, Саргатский, Большеуковский, Павлоградский и Кормиловский районы. Без коронавируса до сих пор держится Знаменский район, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всего за сутки в регионе нашли 93 новых больных, общее число зараженных достигло 4 751.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Общество#Омск сегодня
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