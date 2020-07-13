Названы охваченные коронавирусом районы Омской области

Больше всего зараженных, ожидаемо, нашли в Омске (+73 случая). Север Омской области, который дольше всего держался без коронавируса, оказался охвачен инфекцией: в Тевризском районе за сутки нашли четырех заболевших, в Тарском и Седельниковском районах — по два заболевших.
В Омском и Нововаршавском районе коронавирусом заразились по три человека, еще два инфицированных нашли в Марьяновском районе. По одному зараженному пришлось на Исилькульский, Шербакульский, Саргатский, Большеуковский, Павлоградский и Кормиловский районы. Без коронавируса до сих пор держится Знаменский район, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Всего за сутки в регионе нашли 93 новых больных, общее число зараженных достигло 4 751.