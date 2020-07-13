Молодой омич умер возле хоккейной коробки

В сообществе «ЧП Омск» появилась информация о теле мужчины, найденном по адресу Фугенфирова, 9. Накануне ранним утром его заметили возле хоккейной коробки. Автор поста приводил приметы покойного и рекомендовал тем, кто узнал в описании своего знакомого, звонить в полицию.