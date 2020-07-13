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Молодой омич умер возле хоккейной коробки

Молодой омич умер возле хоккейной коробки

13 июля 2020, 15:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Информация о происшествии появилась в соцсетях. Инцидент подтвердили в пресс-службе омской полиции. Предстоит выяснить причины смерти.

В сообществе «ЧП Омск» появилась информация о теле мужчины, найденном по адресу Фугенфирова, 9. Накануне ранним утром его заметили возле хоккейной коробки. Автор поста приводил приметы покойного и рекомендовал тем, кто узнал в описании своего знакомого, звонить в полицию.

Как рассказали «Городу55» в пресс-службе ведомства, тело уже удалось опознать. Это оказался 33-летний мужчина без определенного места жительства. Признаков насильственной смерти обнаружено не было, тело передано в морг для установления причин смерти.

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