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Как вырастить большой урожай ежевики

Как вырастить большой урожай ежевики

13 июля 2020, 17:45
Фото: pixabay.com
Специалисты дали несколько советов тем, кто хочет научиться выращивать ежевику. Она представляет собой кустарник с мощной корневой системой. Побеги имеют двухлетний цикл развития. Растут они в первый год, а плодоносят и отмирают во второй.

Садоводы советуют подкармливать ежевику, но делать это нужно в меру. Избыточные дозы азота увеличивают поражаемость ежевики серой гнилью и резко снижают ее морозостойкость. Ранней весной ягоду можно замульчировать 5-сантиметровым слоем навоза или компоста.

Ежевика зацветает и плодоносит ежевика позже малины, поэтому нужно внимательно подбирать районы выращивания. Ежевику лучше сажать ранней весной. Высаженные осенью кустики могут вымерзнуть.

Соответствующей должна быть посадочная яма — глубиной не менее 40—50 см, так как корни ежевики уходят глубже. Кустики пряморослых сортов ежевики высаживают в ряду через 0.8—1 м при ширине междурядий не менее 1.8—2 м.

#Желтая новость
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