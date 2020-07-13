Как вырастить большой урожай ежевики

Специалисты дали несколько советов тем, кто хочет научиться выращивать ежевику. Она представляет собой кустарник с мощной корневой системой. Побеги имеют двухлетний цикл развития. Растут они в первый год, а плодоносят и отмирают во второй.

Садоводы советуют подкармливать ежевику, но делать это нужно в меру. Избыточные дозы азота увеличивают поражаемость ежевики серой гнилью и резко снижают ее морозостойкость. Ранней весной ягоду можно замульчировать 5-сантиметровым слоем навоза или компоста. Ежевика зацветает и плодоносит ежевика позже малины, поэтому нужно внимательно подбирать районы выращивания. Ежевику лучше сажать ранней весной. Высаженные осенью кустики могут вымерзнуть. Соответствующей должна быть посадочная яма — глубиной не менее 40—50 см, так как корни ежевики уходят глубже. Кустики пряморослых сортов ежевики высаживают в ряду через 0.8—1 м при ширине междурядий не менее 1.8—2 м.