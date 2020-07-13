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Как правильно хранить фрукты и овощи после покупки

Как правильно хранить фрукты и овощи после покупки

13 июля 2020, 17:19
Фото: pixabay.com
В период свежих фруктов, ягод и овощей нужно их правильно обрабатывать и хранить.

Роспотребнадзор предупреждает о том, что покупать фрукты и овощи нужно только в проверенных местах. Не нужно стесняться требовать документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов.

Нужно обращать внимание на внешний вид и консистенцию продукта. Плод не должен иметь признаков порчи и гниения продуктов. Для промывки нельзя использовать бытовые средства для мытья посуды или мыло.

Корнеплоды нужно сначала замочить на 15 минут в теплой воде, а далее почистить щеткой. Капусту лучше промыть прохладной водой, далее нужно очистить от верхних слоев листьев. Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель и салат нужно очистить от корней и удалить желтые листья. Далее зелень необходимо замочить на 15 минут.

Ягоды требуется тщательно промыть. Вишню, черешню и малину следует положить на дуршлаг в один слой под проточной водой 5 минут.

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