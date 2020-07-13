Как правильно хранить фрукты и овощи после покупки

Корнеплоды нужно сначала замочить на 15 минут в теплой воде, а далее почистить щеткой. Капусту лучше промыть прохладной водой, далее нужно очистить от верхних слоев листьев. Зеленый лук, укроп, петрушку, кинзу, щавель и салат нужно очистить от корней и удалить желтые листья. Далее зелень необходимо замочить на 15 минут.