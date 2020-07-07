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Posted 7 июля 2020, 05:55

Published 7 июля 2020, 05:55

Modified 23 февраля 2022, 14:47

Updated 23 февраля 2022, 14:47

В Кировской области три человека погибли из-за обрушения строящегося здания

7 июля 2020, 05:55
В городе Зуевка (Кировская область) 5 июля произошло обрушение части строящегося здания торгового центра. В результате три человека погибли, ещё один доставлен в реанимацию медучреждения в тяжелом состоянии.

Согласно предварительной версии, причиной произошедшего являются нарушения при выполнении строительных работ, сообщает infox.ru.

Обрушение здания произошло примерно в 10 часов утра. Обрушились конструкции на площади 250 квадратных метров. Для ликвидации последствий обрушении было привлечено пять единиц техники и 21 человек.

Отмечетася, что погибшие и пострадавший - жители Зуевского района.

По факту произошедшего начались следственные работы.

Известно, что владельцем здания является частный инвестор. Разрешение на строительства у него имеется. Объект планировалось сдать до осени 2020 года.

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