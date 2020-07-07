Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 7 июля 2020,, 12:12

Published 7 июля 2020,, 12:12

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Резкий рост цены на арбузы в Омске объяснили коронавирусом

7 июля 2020, 12:12
Омский Роспотребнадзор провел первое в этом году лабораторное исследование самой летней ягоды — арбуза. Как сообщают «Вести Омск», уже сейчас лакомство безопасно для омичей.

Опасные вещества в арбузах искали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Омской области. Лабораторный анализ показал, что ягоды уже сейчас можно употреблять в пищу. В них нет нитратов, которые недобросовестные фермеры используют для быстрого роста растений.

Пока одна такая ягода стоит около 30 рублей за килограмм. Как объяснил корреспондентам один из предпринимателей, такая высокая цена связана с ограничением перевозок. В Омскую область по какой-то причине пускают не все машины с летними лакомствами.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15