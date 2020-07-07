Резкий рост цены на арбузы в Омске объяснили коронавирусом

Posted 7 июля 2020,, 12:12
Published 7 июля 2020,, 12:12
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Опасные вещества в арбузах искали специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Омской области. Лабораторный анализ показал, что ягоды уже сейчас можно употреблять в пищу. В них нет нитратов, которые недобросовестные фермеры используют для быстрого роста растений.
Пока одна такая ягода стоит около 30 рублей за килограмм. Как объяснил корреспондентам один из предпринимателей, такая высокая цена связана с ограничением перевозок. В Омскую область по какой-то причине пускают не все машины с летними лакомствами.