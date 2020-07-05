Стало известно, когда в Омск вернется изнуряющая жара

Posted 5 июля 2020,, 06:11
Published 5 июля 2020,, 06:11
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
По данным с официального сайта Обь-Иртышского УГМС, в понедельник, 6 июля, температура воздуха днем не поднимется выше 28 градусов. Возможны кратковременный дождь, гроза.
Еще теплее будет во вторник, 7 июля. Днем температура +24… +29 градусов. Прогнозируют местами сильные порывы ветра. Осадков не ожидается.
А вот в среду, 8 июля, в Омске будет настоящая жара. Днем температура может достигать +31 градуса. Без осадков.
На следующей неделе в регионе ожидают не только высокую температуру. Ранее Город55 сообщал о грядущих «лондонских» туманах.