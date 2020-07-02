Омский областной суд возглавил Петр Трапезников

Posted 2 июля 2020,, 07:58
Published 2 июля 2020,, 07:58
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
50 летний Петр Трапезников родом из Иркутска стал председателем Омского областного суда. Он назначен на шестилетний срок полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела заявление о рекомендации Трапезникова на должность в марте.
До этого облсуд около года был без официального руководителя: срок полномочий Владимира Яркового истек прошлым летом. Предполагалось, что его заменит зампред Елена Светенко, но ее отказались рекомендовать на должность из-за родственных связей. После этого на вакансию претендовала Мария Храменок, но впоследствии она отозвала свое заявление. Когда об открытии вакансии объявили в третий раз, заявлений вообще не поступило.
Петр Трапезников имеет четвертый квалификационный класс судьи. С августа 1996 года был судьей военного суда Иркутского гарнизона. В 2009 году стал председателем Иркутского гарнизонного военного суда, а в мае 2016 – зампредом Иркутского областного суда по гражданским делам.