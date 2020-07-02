Омский областной суд возглавил Петр Трапезников

До этого облсуд около года был без официального руководителя: срок полномочий Владимира Яркового истек прошлым летом. Предполагалось, что его заменит зампред Елена Светенко, но ее отказались рекомендовать на должность из-за родственных связей. После этого на вакансию претендовала Мария Храменок, но впоследствии она отозвала свое заявление. Когда об открытии вакансии объявили в третий раз, заявлений вообще не поступило.