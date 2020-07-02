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Posted 2 июля 2020,, 07:58

Published 2 июля 2020,, 07:58

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский областной суд возглавил Петр Трапезников

2 июля 2020, 07:58
Он назначен на шестилетний срок. Об этом говорится в Указе президента от 30 июня. До этого суд долгое время оставался без руководителя.

50 летний Петр Трапезников родом из Иркутска стал председателем Омского областного суда. Он назначен на шестилетний срок полномочий. Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрела заявление о рекомендации Трапезникова на должность в марте.

До этого облсуд около года был без официального руководителя: срок полномочий Владимира Яркового истек прошлым летом. Предполагалось, что его заменит зампред Елена Светенко, но ее отказались рекомендовать на должность из-за родственных связей. После этого на вакансию претендовала Мария Храменок, но впоследствии она отозвала свое заявление. Когда об открытии вакансии объявили в третий раз, заявлений вообще не поступило.

Петр Трапезников имеет четвертый квалификационный класс судьи. С августа 1996 года был судьей военного суда Иркутского гарнизона. В 2009 году стал председателем Иркутского гарнизонного военного суда, а в мае 2016 – зампредом Иркутского областного суда по гражданским делам.

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