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Posted 1 июля 2020,, 10:43

Published 1 июля 2020,, 10:43

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

На омской границе выявили почти 25 тысяч единиц контрафакта

1 июля 2020, 10:43
Основная группа товаров — продукция лёгкой промышленности, маркированная товарными знаками известных брендом, сообщает пресс-служба Омской таможни.

За первое полугодие 2020 года сотрудниками Омской таможни выявлено 24 890 единиц контрафактной продукции. Куртки, спортивные костюмы, детская одежда, брюки имели логотипы «Reebok», «Puma» и «Adidas» и др., говорится на официальном сайте ведомства. Использование чужого товарного знака незаконно.

Контрафакт нашли на территориях, близких к границе с Казахстаном. Омской таможней была установлена общая сумма ущерба, нанесённого правообладателям товарных знаков, — более 76 млн рублей.

Материалы по каждому заявлению о правовой защите владельцев товарных знаков уже переданы в полицию для возбуждения уголовных дел.

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