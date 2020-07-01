На омской границе выявили почти 25 тысяч единиц контрафакта

Posted 1 июля 2020,, 10:43
Published 1 июля 2020,, 10:43
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
За первое полугодие 2020 года сотрудниками Омской таможни выявлено 24 890 единиц контрафактной продукции. Куртки, спортивные костюмы, детская одежда, брюки имели логотипы «Reebok», «Puma» и «Adidas» и др., говорится на официальном сайте ведомства. Использование чужого товарного знака незаконно.
Контрафакт нашли на территориях, близких к границе с Казахстаном. Омской таможней была установлена общая сумма ущерба, нанесённого правообладателям товарных знаков, — более 76 млн рублей.
Материалы по каждому заявлению о правовой защите владельцев товарных знаков уже переданы в полицию для возбуждения уголовных дел.