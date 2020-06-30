ВКонтакте для бизнеса продлит акцию по поддержке предпринимателей

Акция «Поддержим бизнес» стартовала 30 марта. За три месяца в ней приняли участие более 60 тысяч предпринимателей — в общей сложности они получили 150 миллионов рублей на продвижение своего дела. Каждый день рекламные кампании, участвующие в программе поддержки, собирали 50 млн показов и 480 тысяч кликов, а на Страницы бизнеса подписывались 80 тысяч человек. Подробные условия можно прочитать в статье.