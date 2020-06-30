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Posted 30 июня 2020,, 13:44

Published 30 июня 2020,, 13:44

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

ВКонтакте для бизнеса продлит акцию по поддержке предпринимателей

30 июня 2020, 13:44
ВКонтакте для бизнеса продлит акцию «Поддержим бизнес» до 31 июля.

Чтобы эффект от неё был ещё заметнее, рекламодатели будут получать еженедельную компенсацию не только за запуск кампаний с мобильного, но и за использование автопродвижения товаров. Более того, акция постепенно станет доступна всем сообществам, а не только Страницам бизнеса.

Акция «Поддержим бизнес» стартовала 30 марта. За три месяца в ней приняли участие более 60 тысяч предпринимателей — в общей сложности они получили 150 миллионов рублей на продвижение своего дела. Каждый день рекламные кампании, участвующие в программе поддержки, собирали 50 млн показов и 480 тысяч кликов, а на Страницы бизнеса подписывались 80 тысяч человек. Подробные условия можно прочитать в статье.

Дарья Костюк, руководитель отдела SMB ВКонтакте:

«За последние три месяца мы получили десятки тысяч благодарностей от предпринимателей и рады, что смогли помочь им. Сейчас регионы постепенно выходят из режима самоизоляции — многим нужна поддержка, чтобы поставить своё дело на ноги. Поэтому мы и решили продлить акцию».

«Продвижение сообщества» — самый удобный инструмент VK для начинающих предпринимателей и малого бизнеса: для запуска рекламы достаточно с мобильного нажать «Продвигать» под любой записью в сообществе. Не нужно даже тратить время на настройки: система сама предложит аудиторию и бюджет.

«Автопродвижение товаров» действует сразу в двух направлениях: привлекает новую аудиторию с помощью лучших предложений Магазина и возвращает пользователей, которые уже просматривали ассортимент. При этом алгоритмы сами находят товары с самыми высокими показателями и предлагают их пользователям, которые вероятнее всего сделают покупку.

Для помощи предпринимателям команда ВКонтакте для бизнеса собрала на специальном сайте актуальные акции, полезные материалы и вебинары как от VK, так и от других платформ. Ресторанам и кафе, которые сменили режим работы из-за пандемии, VK предоставляла грант на 3 тысячи рублей для рекламы доставки. Кроме того, через Поддержку ВКонтакте для бизнеса представители МСП могут задать вопросы о специальных антикризисных предложениях от Mail.ru Group.

Помимо этого, в сообществе ВКонтакте для бизнеса предприниматели могут присоединиться к тематической беседе, где обсуждаются актуальные проблемы и способы их решения. Представители бизнеса могут получить и информационную поддержку — для этого нужно рассказать о своих антикризисных предложениях под записью.

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