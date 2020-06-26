Вынужденная диджитализация: как выжить бизнесу в условиях карантина?

А теперь подумайте, насколько впереди оказались фирмы, которые уже внедрили цифровые технологии в свой бизнес. Для них карантин и режим самоизоляции прошел практически безболезненно, ведь они смогли быстро адаптироваться к новым условиям работы. Их конкурентам понадобятся месяцы, чтобы освоить сервисы для создания виртуального офиса и еще больше времени для продвижения сайта или раскрутки страниц в социальных сетях. Поэтому Дмитрий Леус советует не дожидаться очередного кризиса, а немедленно заниматься цифровой трансформацией бизнеса.