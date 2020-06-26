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Posted 26 июня 2020,, 18:57

Published 26 июня 2020,, 18:57

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Вынужденная диджитализация: как выжить бизнесу в условиях карантина?

26 июня 2020, 18:57
Цифровая трансформация бизнеса началась задолго до пандемии коронавируса. Многие компании использовали digital-инструменты для решения определенных задач.

Но до карантина эта тенденция развивалась эволюционным путем. Сейчас, когда большинство фирм вынуждены остановить деятельность из-за режима самоизоляции, переход на удаленную работу — единственный вариант избежать банкротства. А этот переход невозможен без использования digital технологий.

Международный инвестор Дмитрий Леус, считает (источник http://infoabad.com/v-mire/stanovis-digital-ili-umri-biznes-v-yepohu-pandemi.html), что вирусный кризис спровоцировал начало цифровой эпохи развития бизнеса.

Поэтому без диджитализации с ее набором цифровых инструментов невозможно представить успешное предприятие. Все, кто отказывается от развития и пытаются использовать старые методы, остаются в прошлом веке.

Какова роль digital в развитии бизнеса?

Фирмы, контактирующие с конечным потребителем товара или услуги, обязаны осваивать цифровые технологии. Выделяют две базовых задачи для диджитализации. Первая — налаживание коммуникации с целевой аудиторией. Вторая — повышение эффективности работы внутри предприятия, в том числе снижение расходов путем автоматизации. Каждая из этих задач поделена на несколько промежуточных этапов, о которых поговорим дальше.

Как цифровые технологии помогают работать с клиентами?

  • Сбор информации. Существует множество методов сбора информации о клиентах или целевой аудитории. Чаще всего используют GoogleAnalytics, а также статистику социальных сетей. Эти инструменты позволяют узнать пол, возраст, город проживания и даже интересы. Это бесценная информация для маркетолога, создающего рекламную кампанию. В целом диджитал позволяет понять клиента, узнать его боли и потребности.
  • Создание каналов коммуникации. Дмитрий Леус отмечает, что до карантина многие компании не имели сайта или страницы в социальных сетях. Но процесс диджитализации невозможен без презентации фирмы в Интернете и постоянного укрепления позиций. Поэтому создаются страницы компаний в Facebook, Instagram, корпоративный сайт, а также брендовые приложения для мобильных устройств. Все это площадки для коммуникации, где удобно оповещать клиентов об акциях, скидках, изменениях в работе.
  • Создание точек взаимодействия. Важно, чтобы бизнес был открытым для жалоб и предложений, ведь это возможность совершенствоваться. Digital-стратегия предполагает создания форм обратной связи в Google, чата в социальной сети или специального раздела в фирменном приложении. Именно такие точки взаимодействия повышают лояльность к бренду и помогают повышать качество товара или услуги.

Как диджитализация налаживает внутренние процессы компании?

Карантинные меры показали, как важно бизнесу быть гибким, маневренным и быстрым в принятии решений. Все это возможно с цифровым управлением. А именно:

  • Автоматизацией монотонных процессов;
  • Налаживания удаленной работы;
  • Создание системы автоматического контроля эффективности.

Существует сотни программ для автоматического приема заявок, обработки заказов, сбора лидов или рассылки писем. Для этого не нужно содержать штат сотрудников, раздувая офис и затраты на него. Диджитализация позволяет автоматизировать большинство рутинной работы, освободив сотрудников для более важных задач. В идеале — часть сотрудников работает из дома, ведь создается база рабочей документации в электронном виде.

А теперь подумайте, насколько впереди оказались фирмы, которые уже внедрили цифровые технологии в свой бизнес. Для них карантин и режим самоизоляции прошел практически безболезненно, ведь они смогли быстро адаптироваться к новым условиям работы. Их конкурентам понадобятся месяцы, чтобы освоить сервисы для создания виртуального офиса и еще больше времени для продвижения сайта или раскрутки страниц в социальных сетях. Поэтому Дмитрий Леус советует не дожидаться очередного кризиса, а немедленно заниматься цифровой трансформацией бизнеса.

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