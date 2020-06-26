Вынужденная диджитализация: как выжить бизнесу в условиях карантина?

Posted 26 июня 2020,, 18:57
Published 26 июня 2020,, 18:57
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Но до карантина эта тенденция развивалась эволюционным путем. Сейчас, когда большинство фирм вынуждены остановить деятельность из-за режима самоизоляции, переход на удаленную работу — единственный вариант избежать банкротства. А этот переход невозможен без использования digital технологий.
Международный инвестор Дмитрий Леус, считает (источник http://infoabad.com/v-mire/stanovis-digital-ili-umri-biznes-v-yepohu-pandemi.html), что вирусный кризис спровоцировал начало цифровой эпохи развития бизнеса.
Поэтому без диджитализации с ее набором цифровых инструментов невозможно представить успешное предприятие. Все, кто отказывается от развития и пытаются использовать старые методы, остаются в прошлом веке.
Фирмы, контактирующие с конечным потребителем товара или услуги, обязаны осваивать цифровые технологии. Выделяют две базовых задачи для диджитализации. Первая — налаживание коммуникации с целевой аудиторией. Вторая — повышение эффективности работы внутри предприятия, в том числе снижение расходов путем автоматизации. Каждая из этих задач поделена на несколько промежуточных этапов, о которых поговорим дальше.
Как цифровые технологии помогают работать с клиентами?
Карантинные меры показали, как важно бизнесу быть гибким, маневренным и быстрым в принятии решений. Все это возможно с цифровым управлением. А именно:
Существует сотни программ для автоматического приема заявок, обработки заказов, сбора лидов или рассылки писем. Для этого не нужно содержать штат сотрудников, раздувая офис и затраты на него. Диджитализация позволяет автоматизировать большинство рутинной работы, освободив сотрудников для более важных задач. В идеале — часть сотрудников работает из дома, ведь создается база рабочей документации в электронном виде.
А теперь подумайте, насколько впереди оказались фирмы, которые уже внедрили цифровые технологии в свой бизнес. Для них карантин и режим самоизоляции прошел практически безболезненно, ведь они смогли быстро адаптироваться к новым условиям работы. Их конкурентам понадобятся месяцы, чтобы освоить сервисы для создания виртуального офиса и еще больше времени для продвижения сайта или раскрутки страниц в социальных сетях. Поэтому Дмитрий Леус советует не дожидаться очередного кризиса, а немедленно заниматься цифровой трансформацией бизнеса.
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