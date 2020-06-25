Омский митрополит просил Путина поменять Конституцию 20 лет назад

В первый день голосования по поправкам в Конституцию на избирательный участок пришел митрополит Омский и Таврический Владимир. После процедуры в разговоре с журналистами он заявил, что просил властей поменять основной закон страны еще в девяностых.