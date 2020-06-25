Омский митрополит просил Путина поменять Конституцию 20 лет назад

Posted 25 июня 2020,, 11:03
Published 25 июня 2020,, 11:03
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Владыка рассказал, что обращался с этой просьбой к Путину, когда тот еще занимал пост премьер-министра РФ в конце 90-х годов. Митрополит тогда служил в Узбекистане, и когда будущий президент посетил эту страну СНГ, ныне священнослужитель заговорил с ним необходимости изменить Конституцию.
«Она подчинялась международным законам, а не российским. Хотя сейчас предложили не полностью поменять Конституцию, я думаю, что мы получим достойную Конституцию. Наша страна должна быть свободной», — приводит слова владыки издание «Омскрегион». Очевидно, что митрополит одобрил внесение поправок в основной закон страны.