Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted 25 июня 2020,, 11:03

Published 25 июня 2020,, 11:03

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омский митрополит просил Путина поменять Конституцию 20 лет назад

25 июня 2020, 11:03
В первый день голосования по поправкам в Конституцию на избирательный участок пришел митрополит Омский и Таврический Владимир. После процедуры в разговоре с журналистами он заявил, что просил властей поменять основной закон страны еще в девяностых.

Владыка рассказал, что обращался с этой просьбой к Путину, когда тот еще занимал пост премьер-министра РФ в конце 90-х годов. Митрополит тогда служил в Узбекистане, и когда будущий президент посетил эту страну СНГ, ныне священнослужитель заговорил с ним необходимости изменить Конституцию.

«Она подчинялась международным законам, а не российским. Хотя сейчас предложили не полностью поменять Конституцию, я думаю, что мы получим достойную Конституцию. Наша страна должна быть свободной», — приводит слова владыки издание «Омскрегион». Очевидно, что митрополит одобрил внесение поправок в основной закон страны.

Ранее Город55 сообщал, что свой голос уже отдал губернатор Омской области Александр Бурков.

Подпишитесь
Новогодние гуляния без шампанского. Где в Омске запретят продавать алкоголь
Сегодня, 02:48
Скачок перед Новым годом. Цена домашнего оливье в Омске составила больше 500 рублей
Сегодня, 06:42
27 тысяч квадратов под транспорт. На Левобережье Омска построят многоэтажные стоянки
Сегодня, 05:46
Есть заявление. Директор омской школы пошла в полицию из-за ссоры с участниками СВО
Сегодня, 07:35
Одну сосну защитили. В омских парках одобрили вырубку 250 аварийных деревьев
Сегодня, 05:31
В Омске для ремонта городских автобусов закупят запчасти на 35 млн
Сегодня, 03:15