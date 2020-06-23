Жители Омска остались без льгот на отопление

Posted 23 июня 2020,, 10:34
Published 23 июня 2020,, 10:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
Об изменениях тарифов и льгот говорится в приказе № 73/32 от 18 июня 2020 года. Согласно документу, омичи, пользующиеся сетями «Омск РТС» и МП «Тепловая компания», с 1 июля будут платить за отопление 1663.75 рубля/Гкал. Сейчас плата за гигакалорию составляет 1559.65 руб — это льготный тариф, а новый будет экономически обоснованным, пишет издание.
Отмечается, что разницу между льготным и экономически обоснованным тарифом раньше компенсировалась из бюджета. Теперь же омичи будут платить за отопление на 6.67% больше.
Кроме пользователей сетей «Омск РТС» и МП «Тепловая компания» льготы лишились омичи, получающие тепло от котельных ТГК-11 по сетям ООО «Микрорайон» и «КСМ Сибирский железобетон — Тех».