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Posted 23 июня 2020,, 10:34

Published 23 июня 2020,, 10:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Жители Омска остались без льгот на отопление

23 июня 2020, 10:34
Некоторые жители Омской области с июля этого года лишатся возможности платить за отопление по льготным тарифам. Такое решение приняла Региональная энергетическая комиссия, пишут «Коммерческие вести».

Об изменениях тарифов и льгот говорится в приказе № 73/32 от 18 июня 2020 года. Согласно документу, омичи, пользующиеся сетями «Омск РТС» и МП «Тепловая компания», с 1 июля будут платить за отопление 1663.75 рубля/Гкал. Сейчас плата за гигакалорию составляет 1559.65 руб — это льготный тариф, а новый будет экономически обоснованным, пишет издание.

Отмечается, что разницу между льготным и экономически обоснованным тарифом раньше компенсировалась из бюджета. Теперь же омичи будут платить за отопление на 6.67% больше.

Кроме пользователей сетей «Омск РТС» и МП «Тепловая компания» льготы лишились омичи, получающие тепло от котельных ТГК-11 по сетям ООО «Микрорайон» и «КСМ Сибирский железобетон — Тех».

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