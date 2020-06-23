Жители Омска остались без льгот на отопление

Об изменениях тарифов и льгот говорится в приказе № 73/32 от 18 июня 2020 года. Согласно документу, омичи, пользующиеся сетями «Омск РТС» и МП «Тепловая компания», с 1 июля будут платить за отопление 1663.75 рубля/Гкал. Сейчас плата за гигакалорию составляет 1559.65 руб — это льготный тариф, а новый будет экономически обоснованным, пишет издание.